Россиянка победила в схватке с тяжелейшей формой коронавируса
Кесарево сечение и два месяца в реанимации. Иркутские врачи спасли беременную пациентку, поступившую к ним с..
Дата загрузки: 2021-01-14
Кесарево сечение и два месяца в реанимации. Иркутские врачи спасли беременную пациентку, поступившую к ним с тяжелейшей формой COVID-19. У девушки были почти полностью поражены лёгкие, но она не сдавалась благодаря заботе медиков и тому, что дома её ждала семья.
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