В Боснии сотни мигрантов страдают от холодов и недоедания

Сотни мигрантов укрываются от снега и холода в заброшенных зданиях рядом с боснийским городом Бихач. Многие..

[Наташа Омеровичь, координатор лагеря для беженцев]:

«У этих людей нет возможности ежедневно получать еду. Им некуда обратиться за медицинской помощью. Поэтому были созданы мобильные группы для поддержки тех, кто не живёт в центрах для беженцев».

Сотни мигрантов укрываются от снега и холода в заброшенных зданиях рядом с боснийским городом Бихач. Многие уже долго ждут возможности попасть в Хорватию, которая входит в состав Евросоюза.

16-летний беженец из Афганистана нашёл пристанище в старом автобусе.

[Али, беженец из Афганистана]:

«Я ночую в автобусе почти полгода и живу в очень плохих условиях. У меня, правда, всё плохо. Здесь некому нам помогать, и условия небезопасны».

Некоторые мигранты объединяются и живут в заброшенных кирпичных зданиях. Внутри жгут костры и готовят еду. Спать приходится на бетонном полу.

[Шабаз Хан, беженец из Афганистана]:

«Многие мигранты живут здесь в такую холодную погоду. У них нет обуви, курток и тёплой одежды. Некоторые пробыли здесь семь-восемь месяцев, а кто-то – целый год».

В начале 2018 года Босния стала частью маршрута, по которому мигранты из Северной Африки, Азии и с Ближнего Востока пытаются добраться до Евросоюза. Однако ЕС усилил охрану границ, и пересечь их стало труднее.

В Боснии застряли почти 8000 мигрантов, примерно 6500 из них живут в лагерях рядом с Сараево и на северо-западе страны, где проходит граница с Хорватией. Небогатой Боснии трудно справиться с наплывом беженцев. Сейчас власти направили им на помощь военных. Они устанавливают отапливаемые палатки с кроватями.

Международная организация по миграции оказывает гуманитарную помощь примерно тысяче мигрантов, которые фактически живут на улице.

В декабре без крова остались ещё 900 беженцев. Летний лагерь, в котором они жили, был подожжён после того, как гуманитарный фонд перестал его обслуживать.

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