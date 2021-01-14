Аквариум в Мехико показал детёныша субантарктического пингвина

Сотрудники аквариума «Инбурса» в Мехико показали недавно родившегося пингвинёнка по кличке Алекс. Это первый детёныш субантарктического..

[Патрисия Веласкес, ветеринар]:

«Он родился 2 декабря прошлого года и весил 82 грамма».

Сотрудники аквариума «Инбурса» в Мехико показали недавно родившегося пингвинёнка по кличке Алекс. Это первый детёныш субантарктического пингвина, который появился на свет в рамках программы по разведению. Её запустили пять лет назад.

Детёныш развивается хорошо и весит уже больше полутора килограммов.

Для появления потомства у пингвинов нужно было создать специальные условия.

[Андрес Флорес, сотрудник аквариума]:

«В конце сентября мы положили камни (в аквариум с пингвинами), а в конце октября появились яйца. Потом вылупился Алекс. Инкубационный период длился 38 дней».

Аквариум «Инбурса» – крупнейший в Латинской Америке. Его открыли в 2014 году. Сюда ежедневно поставляют свежую морскую воду.

[Хосе Антонио Мартинес, смотритель пингвинов]:

«Вода (в аквариуме пингвинов) фильтруется 45 раз в день. У нас также есть очистка воздуха. Температура воздуха и воды не превышает шести градусов по Цельсию. Это идеальные условия».

Субантарктические пингвины – самые крупные после императорских и королевских. Взрослые самцы весят девять килограммов. Также эти птицы считаются самыми быстрыми пингвинами. Под водой могут развивать скорость до 36 километров в час. А нырять способны на глубину до 200 метров. В дикой природе насчитывается 320 тысяч пар субантарктических пингвинов.

Короткая ссылка на эту страницу: