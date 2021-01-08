Всё больше австралиек идут в стригали

В Австралии после долгих лет засухи и истощения поголовья восстанавливаются овцеводство и шерстяная промышленность. При этом..

В Австралии после долгих лет засухи и истощения поголовья восстанавливаются овцеводство и шерстяная промышленность.

При этом мастера-стригали стареют, и индустрии нужна свежая кровь.

[Геофф Куллен, тренер-стригаль из Университета Квинсленда]:«Когда-то у нас было много участников, но теперь всё сложнее найти людей, которые хотят заниматься этим делом».

В Западном Квинсленде проводят курсы, где учат стричь овец. Здесь выпускают хорошо обученных стригалей, которых можно сразу смело нанимать на работу. Спрос на таких профессионалов в стране продолжает расти.

И в последнее время этому ремеслу учится всё больше женщин.

[Вивьен Элиот, фермер]:«У нас было много овец, и я подумала, что однажды у меня их станет больше, чем у моего отца. В этой индустрии я потому, что попросту в ней выросла, это просто часть меня».

Девушки отмечают, что занятие это не такое простое, как может показаться со стороны. Но постоянная практика играет роль.

[Вивьен Элиот, фермер]:«Как только освоишь это, научишься выстригать все эти складки, то станет довольно легко, особенно когда долго этим занимаешься». [Диана Гуди, студентка]:«Вначале недели молодые девушки говорят, что переживают за это и за то, а потом видишь, как они закидывают на стол большую овцу, и думаешь: «Так о чём ты там беспокоилась?»»

Организаторы курсов стригалей говорят, что около половины участников теперь – женщины.

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