Всё больше австралиек идут в стригали
В Австралии после долгих лет засухи и истощения поголовья восстанавливаются овцеводство и шерстяная промышленность. При этом..
Дата загрузки: 2021-01-08
При этом мастера-стригали стареют, и индустрии нужна свежая кровь.[Геофф Куллен, тренер-стригаль из Университета Квинсленда]:
«Когда-то у нас было много участников, но теперь всё сложнее найти людей, которые хотят заниматься этим делом».
В Западном Квинсленде проводят курсы, где учат стричь овец. Здесь выпускают хорошо обученных стригалей, которых можно сразу смело нанимать на работу. Спрос на таких профессионалов в стране продолжает расти.
И в последнее время этому ремеслу учится всё больше женщин.[Вивьен Элиот, фермер]:
«У нас было много овец, и я подумала, что однажды у меня их станет больше, чем у моего отца. В этой индустрии я потому, что попросту в ней выросла, это просто часть меня».
Девушки отмечают, что занятие это не такое простое, как может показаться со стороны. Но постоянная практика играет роль.[Вивьен Элиот, фермер]:
«Как только освоишь это, научишься выстригать все эти складки, то станет довольно легко, особенно когда долго этим занимаешься». [Диана Гуди, студентка]:
«Вначале недели молодые девушки говорят, что переживают за это и за то, а потом видишь, как они закидывают на стол большую овцу, и думаешь: «Так о чём ты там беспокоилась?»»
Организаторы курсов стригалей говорят, что около половины участников теперь – женщины.
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