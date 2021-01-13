В Иркутске чудом спасли женщину с тяжелейшей формой COVID-19

[Галина Шкандрий, завотделением интенсивной терапии]:

«Наша Оксана провела 51 сутки в реанимации. Крайне тяжёлое состояние. Нам удалось её спасти при тяжелейшем поражении лёгких и полиорганной недостаточности. И вот теперь это наша победа – девочка, которая пережила и вернулась к своим детям».

Россиянка Оксана Шеломенцева чудом справилась с тяжелейшей формой заболевания коронавирусом. Она обратилась в перинатальный центр Иркутска, будучи на 32-й неделе беременности. Молодой женщине сделали кесарево сечение, а потом начали бороться за её жизнь.

Всё началось с того, что дома у Оксаны три дня держалась температура 38. Потом стало трудно дышать, и девушка обратилась к врачам.

[Оксана Шеломенцева, пациентка, победившая COVID]:

«Приняли, провели исследования, которые первоначально положены, начали лечение. Сделали кесарево сечение, родился ребёночек. Всё в порядке».

Исследования показали, что у Оксаны было почти 100-процентное поражение лёгких. Из-за этого ещё не рождённый ребёнок не дополучал кислород. При этом коронавирусная инфекция младенцу не передалась. После кесарева сечения пациентке стало хуже. Её подключили к аппарату ИВЛ.

[Галина Шкандрий, завотделением интенсивной терапии]:

«Показатели были критические. Когда мы консультировались со всеми докторами города, все сказали: «Вам, наверное, не удастся ничего сделать, потому что с такими показателями люди не выживают»».

Оксана вспоминает, как трудно было дышать. Одышка становилась всё сильнее.

[Оксана Шеломенцева, пациентка, победившая COVID]:

«Очень страшно, страх подавляла, как могла».

Поддержка приходила изнутри.

[Оксана Шеломенцева, пациентка, победившая COVID]:

«Мысль о том, что ждут, о том, что вкладывают силы, вкладывают эмоции и личное время».

Стойкость пациентки вдохновляла и врачей, и медсестёр.

[Галина Шкандрий, завотделением интенсивной терапии]:

«Когда ей было крайне тяжело, она всё равно говорила: «Нет, я справлюсь». То есть вот эти слова человека в критическом состоянии: «Нет, я всё равно справлюсь, мне надо к детям, я хочу жить», – это главные слова, который должен сказать каждый человек, когда с ним случается подобная ситуация».

Оксана вернулась домой к мужу и троим детям, в том числе – к младшей дочке Лизе. Женщине ещё предстоит долгое восстановление после болезни, но врачи верят, что она справится.

В России за время пандемии выявили почти три с половиной миллиона случаев COVID-19. Умерли более 62 тысяч пациентов, два миллиона 800 тысяч человек выздоровели.

Между тем в стране зарегистрировали первого пациента с «британским» штаммом коронавируса. Это гражданин России, вернувшийся из Соединённого Королевства. По словам врачей, пациент переболел бессимптомно и уже не заразен.

Специалисты также уверяют, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защитит и от новой мутации коронавируса.

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