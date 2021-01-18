Индийские танцоры завораживают зрителей, выступая на фоне древнего храма

[танцовщица]:

«Во время выступления рядом с храмом Муктешвара состояние прекрасное. Чувствуешь себя необыкновенно, потому что позади стоит храм, а ты танцуешь на его фоне. Очень много зрителей. Никто и не думал, что во время пандемии придёт столько людей».

Фестиваль традиционных танцев привлёк множество зрителей в индийский город Бхубанешвар в штате Одиша. Участники праздника выступают на фоне индуистского храма Муктешвара, который был построен в X веке.

Исполнители танцуют в классическом стиле «одисси». Он зародился в штате Одиша и, согласно археологическим свидетельствам, существовал уже в I веке до нашей эры.

[зритель]:

«Это важное культурное событие. Люди забывают о традициях, поэтому приятно видеть, что пришло столько зрителей. Танцы тоже очень хорошие».

«Одисси» – один из восьми стилей индийского классического танца. Каждая поза несёт определённый смысл. С помощью поз, жестов и мимики исполнители рассказывают какую-нибудь религиозную историю.

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