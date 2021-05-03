Знаменитому небоскрёбу Эмпайр-стейт-билдинг исполнилось 90 лет

Знаменитый нью-йоркский небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг отмечает 90-летие. Его построили во времена Великой депрессии всего за год и..

Знаменитый нью-йоркский небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг отмечает 90-летие. Его построили во времена Великой депрессии всего за год и 45 дней. 102-этажное здание открылось 1 мая 1931 года.

Эмпайр-стейт-билдинг стал первым в мире небоскрёбом выше 100 этажей. Этот титул он удерживал до 70-го года, когда открылась Северная башня Всемирного торгового центра. Сейчас это третий по высоте небоскрёб в США и 49-й в мире.

Высота здания со шпилем – более 440 метров. В башне 6500 окон и 73 лифта. Там располагается более тысячи офисов, рассчитанных на 20 тысяч служащих.

В небоскрёбе есть две смотровые площадки – на 86-м и 102-м этажах. На них побывало более 110 миллионов человек.

В Эмпайр-стейт-билдинг проводят свадьбы в День святого Валентина и так называемые вертикальные забеги, когда спортсмены покоряют более полутора тысяч ступеней.

Это официальная достопримечательность Нью-Йорка. Также зданию присвоен статус национального исторического памятника США.

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