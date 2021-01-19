Палестинский инвалид без рук и ног освоил карате

Палестинец Юссеф родился без ног и с недоразвитыми руками, но никогда не пасует перед трудностями. Недавно..

[Юссеф Абу Амира, инвалид]:

«Я хотел обучиться карате, чтобы защитить себя. Я также мечтаю участвовать в международных чемпионатах и Олимпийских играх».

Палестинец Юссеф родился без ног и с недоразвитыми руками, но никогда не пасует перед трудностями. Недавно он освоил новое для себя мастерство – карате. Мужчина занимается с тренером в клубе боевых искусств в Газе.

24-летний палестинец научился наносить удары и отражать атаки телом и руками. Он также владеет искусством ведения боя с помощью палки. У Юссефа уже оранжевый пояс.

[Хассан аль-Раи, тренер]:

«Меня удивило то, что Юссеф обладает и другими навыками и может что-то делать даже лучше, чем люди с менее серьёзными недугами».

Юссеф научился писать, пользоваться смартфоном и компьютером. Он сам ест, спускается и поднимается по лестнице. У него также есть мотороллер и моторизированная инвалидная коляска, поэтому передвигаться по улицам мужчина может самостоятельно. А в прошлом году он закончил учиться на юриста.

Палестинец говорит, что любит жизнь и хочет жить. Преодолевать трудности ему помогает вера в Бога и то, что он несмотря ни на что доволен судьбой.

Короткая ссылка на эту страницу: