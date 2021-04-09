Осиротевшая альпака-инвалид снова может ходить

«Меня зовут Ронья Пол, я мама альпака с особыми потребностями и горжусь этим. У моей альпака..

«Меня зовут Ронья Пол, я мама альпака с особыми потребностями и горжусь этим. У моей альпака три ноги и колёсные ходунки».

Когда немка Ронья впервые увидела маленькую альпака-инвалида на ферме своих друзей, её сердце растаяло. 20-летняя девушка решила взять малышку к себе.

Задние конечности животного были сильно повреждены во время родов. Мать и сестра альпака этих родов не пережили.

[Ронья Пол, хозяйка альпака]:

«Она прыгала, будто хотела показать, что она сильная и хочет жить даже без двух ног».

Ронья назвала малышку Мари. Поселила её на ферме под Франкфуртом, где работает. Отвезла к ветеринару. Тот ампутировал ей одну из повреждённых ног и дал контакт фирмы, которая мастерит инвалидные коляски для животных.

Юная Мари быстро освоила новое приспособление для передвижения и продолжает без комплексов общаться с друзьями – ягнёнком Флуфином и другими местными обитателями.

[Ронья Пол, хозяйка альпака]:

«Многие проблемы она решает самостоятельно. Если падает, то сама встаёт».

Как только оставшаяся задняя нога Мари заживёт, и она сможет на неё опираться, Ронья планирует сделать для подопечной протез. Тогда её можно будет поселить в стаде альпака, которым заведует бойфренд девушки. Так, животное сможет вести нормальную «альпачью» жизнь.

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