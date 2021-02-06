В Таиланде собаки-инвалиды бегают с помощью колясок

Лай, пыль и шуршание колёс. Эти собаки-инвалиды из тайского приюта ежедневно совершают такую весёлую прогулку благодаря..

Лай, пыль и шуршание колёс. Эти собаки-инвалиды из тайского приюта ежедневно совершают такую весёлую прогулку благодаря специальным коляскам. Она позволяет животным ходить и бегать, несмотря на увечья.

Приют для животных находится в провинции Чонбури. Здесь вылечили уже 27 собак, пострадавших в результате несчастных случаев.

[Кристофер Чидичимо, сотрудник приюта]:

«Похоже, они и не понимают, что их лапы травмированы. Как только пристёгиваешь собак к коляске, они сразу понимают, что делать. Их не надо ничему учить. Это удивительно».

Сотрудники приюта говорят, что собаки-инвалиды бегут так же резво, как их здоровые собратья.

[Пханупхонг Борпхуак, хендлер]:

«Этим собакам так и хочется, чтобы их пристегнули к коляскам. Они волнуются и виляют хвостами. Пока мы не откроем ворота, они терпеливо ждут, чтобы их всех пристегнули. У них есть вожак, и они просто следуют за ним».

Сотрудники приюта и волонтёры также проводят сеансы физиотерапии для парализованных собак и животных с увечьями. Однако из-за пандемии помощников стало меньше, а сумма пожертвований сократилась на 40%.

В приюте живёт более 600 собак. На их содержание ежедневно уходит 1300 долларов. Ещё 350 долларов тратят на корм для бродячих животных.

Приютом управляет благотворительный фонд под названием «Человек, спасающий собак». Его основал швед, который переехал в Чонбури в 2002 году.

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