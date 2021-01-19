В Индии ветеринары спасают птиц, пострадавших из-за воздушных змеев

Ветеринары спасают птицВадодара, Индия

Индийские ветеринары и волонтёры спасают и лечат птиц в штате Гуджарат. Много пернатых пострадало либо погибло во время фестиваля «Макара-санкранти», который прошёл на прошлой неделе. В дни праздника принято запускать воздушных змеев, но для птиц это может обернуться бедой.

Причина в том, что некоторые индийцы устраивают дуэли, пытаясь сбить воздушных змеев друг друга. Предварительно они покрывают верёвку липкой пастой с измельчённым стеклом или металлом. После таких боёв куски верёвки остаются на проводах и ветках деревьев, превращаясь в опасные ловушки для птиц.

[Нидхи Даве, сотрудница управления лесным хозяйством]:«Как только нам звонят и сообщают о раненой птице, как бы далеко она ни находилась, волонтёры добираются туда и спасают птицу. Они приносят её в наш центр или в ветеринарную поликлинику, либо относят в больницу».

В любом из этих трёх мест работают врачи, которые сразу оказывают помощь крылатым пациентам. В этом году ветеринары и волонтёры спасли почти 250 пернатых, включая голубей, гусей, орлов и других птиц.

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