Десятилетняя война по-прежнему лежит тяжёлым грузом на плечах молодых сирийцев

Исследование среди сирийцев в возрасте от 18 до 25 лет, проведённое Красным крестом, показало, какую цену..

Исследование среди сирийцев в возрасте от 18 до 25 лет, проведённое Красным крестом, показало, какую цену заплатита молодёжь за десятилетие войны.

Красный крест опросил 1400 молодых сирийцев, включая тех, кто бежал от войны в Ливан и Германию. Как выяснилось, 50% респондентов потеряли в конфликте, по меньшей мере, одного друга или члена семьи. В целом в ходе гражданской войны погибли сотни тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

[Фабрицио Карбони, представитель Красного креста]:

«Когда пытаешься узнать, сколько родителей были убиты или ранены, то приходишь к выводу, что у каждого шестого сирийца один из родителей был ранен или убит. Восстановление страны теперь лежит на их плечах. И, очевидно, это не очень справедливо, если учитывать, что они провели детство и подростковый возраст в условиях войны. Они пожинают все плоды конфликта в качестве беженцев в соседних странах и в Европе».

Отчёт вышел к 10-летней годовщине начала народных протестов против правительства Башара аль-Асада, которые переросли в полномасштабную гражданскую войну.

К настоящему времени военные Асада при поддержке России и Ирана восстановили контроль над большей территорией страны.

В докладе также отмечается, что в конфликте особенно пострадали женщины. Почти 30% сириек вообще не имеют никакого дохода, чтобы поддерживать семью.

33-летняя Муна Шават потеряла ногу несколько лет назад, когда по дороге домой возле неё взорвалась самодельная бомба. В начале войны ей было чуть более 20 лет. Теперь она сама вынуждена заботиться о детях, поскольку муж не может обеспечивать семью.

[Муна Шават, жительница Сирии]:

«Это моя судьба. Но дочка до сих пор плачет. Даже сегодня, когда дети видят, что я плачу, они говорят мне: «Мама, не плачь, лучше бы это случилось с нашими ногами, а не с твоими»».

В отчёте Красного креста также отмечается, что около половины молодых сирийцев потеряли из-за войны источник дохода, а восемь из десяти с трудом добывают пищу и товары первой необходимости.

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