Выставка аниматронных динозавров в США: въезд только на авто

В то время как в США продолжается вторая волна COVID-19, в городе Пасадина штата Калифорния появилась..

В то время как в США продолжается вторая волна COVID-19, в городе Пасадина штата Калифорния появилась редкая возможность посетить выставку. На стадионе «Роуз-Боул» работает экспозиция аниматронных динозавров.

Мероприятие удалось организовать при одном условии: все посетители приезжают на личных автомобилях.

Директор парка говорит, что выставка не только развлекательная, но также обучающая, поскольку все 70 фигур сделаны очень близко к оригиналу.

[Адам Фридман, директор парка]:

«На детали не жалели усилий. Это очень правдоподобные фигуры в реальную величину. Даже их кожа похожа. У некоторых были перья, у некоторых кожа была эластичной. Мы провели исследования, поэтому во время производства старались сделать их максимально правдоподобными».

Эта выставка не новая. Изначально она находилась в закрытом павильоне в Техасе. Теперь же будет путешествовать по всей стране.

[Адам Фридман, директор парка]:

«Это самое безопасное мероприятие, которое можно посетить во время COVID. Вы остаётесь в своих машинах, наслаждаетесь выставкой… О, этот динозавр тоже хорошо проводит время, пока вы остаётесь в своём автомобиле. На этом мероприятии рисков нет. Вы просто необычайно хорошо проводите время».

Экспозиция включает не только сухопутных динозавров, но также летающих птерозавров и древних обитателей морских глубин.

[Адам Фридман, директор парка]:

«На нашей выставке представлены и морские существа, включая 15-метрового мегалодона. И это интересно для всех: и для детей, и для их родителей».

Путешествовать по городам выставка начала в июле. С тех пор через неё проехало уже более 300 тысяч авто.

Через месяц динозавров повезут на западное побережье США, а затем в Канаду.

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