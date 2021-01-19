Тасманийский кладоискатель помогает людям найти потерянные ценности

Прогулка с металлодетектором в руках – любимое занятие австралийца Тима Чендлера. Сейчас он исследует пляж в..

[Тим Чендлер, кладоискатель]:

«Это немного похоже на рыбалку. Иногда попадается маленькая рыбёшка, а порой – большая рыба. Здесь то же самое».

Прогулка с металлодетектором в руках – любимое занятие австралийца Тима Чендлера. Сейчас он исследует пляж в Таруне на острове Тасмания, и очередная находка не заставляет себя долго ждать: в песке спряталась монета.

Таким хобби Тим увлёкся два года назад. Вдохновил интерес к истории. Но австралиец старается не только ради себя. Он создал группу на Facebook, где предлагает людям найти для них потерянные ценные вещи.

Алекс потеряла кольцо во время купания и обратилась за помощью к Тиму. Тот нашёл его буквально за пять минут.

[Алекс Маккинд, жительница Таруны]:

«Я просто не ожидала, что оно найдётся, поэтому была очень счастлива, получив его обратно».

В Таруне уже почти все знают, что делать, если что-то потерялось.

[Джерри Дайсон, житель Таруны]:

«Позвонить Тиму!» [Сьюзи Оделл, жительница Таруны]:

«Обязательно позвоните Тиму и хорошо его вознаградите. Он очень любит сосиски в тесте!»

Ну а для себя австралиец собрал коллекцию монет и военных медалей. Есть и другие ценные находки.

[Тим Чендлер, кладоискатель]:«Это похоже на то, как будто владеешь машиной времени. Например, я нахожу какие-то предметы начала XVIII или XIX века и представляю, какими были тогда люди, что они носили, какими были их голоса».

Тим гуляет по Таруне с металлоискателем по десять часов в день. Иногда у него бывают выходные, а порой он ищет ценности всю неделю напролёт.

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