«Олдтаймер-Галерея»: на выставке в Петербурге показали авто ушедшей эпохи

Винтажные автомобили представили на выставке «Олдтаймер-Галерея» в Санкт-Петербурге. Более 40 экспонатов словно переносят в ушедшую эпоху...

Винтажные автомобили представили на выставке «Олдтаймер-Галерея» в Санкт-Петербурге. Более 40 экспонатов словно переносят в ушедшую эпоху. В зале «Экспофорума» стоят престижные «Паккарды», роскошные «роллс-ройсы», спортивные «Остин-Хейли» и «Бентли».

[Илья Сорокин, организатор выставки «Олдтаймер-Галерея»]:

«Очень любят в Питере американский автопром, потому что очень много роскошных американцев времён детройтского барокко – с килями, с авиационными, ракетными соплами, обилием хрома – вот эта красота. Представлены, конечно, и британские автомобили – целая линейка «ягуаров»».

В числе американских олдтаймеров – Lincoln Continental, Ford и Cadillac.

[Виктор Новиков, участник выставки]:

«Это Cadillac. 1959 год. Deville. История его следующая. В мастерскую на реставрацию он к нам попал в 2016 году. Состояние его было очень удручающее, но спустя год и десять месяцев работы с ним он превратился вот в такого красавца».

А этот североирландский автомобиль прославился после выхода фильма «Назад в будущее».

[Александр Тимофеев, участник выставки]:

«Это DeLorean DMC-12. Машина привезена из Америки полностью комплектная – в таком состоянии – и стилизована под автомобиль из киноленты «Назад в будущее». Тайм-машина – машина времени».

На выставке также представлены отечественные автобусы, троллейбусы, пикапы и седаны. Есть здесь и вовсе уникальный автомобиль, опередивший свою эпоху.

[Сергей Симонов, участник выставки]:

«Этот автомобиль называется «Москвич-415С». Это экспериментальная машина, сделанная в одном экземпляре в 73-м году на заводе АЗЛК. Ходят слухи, есть такая легенда, что перед принятием решения по производству лёгкого внедорожника АЗЛК сделал эту машину, а АвтоВАЗ сделал «Ниву». Но из-за того, что здесь тентовая крыша и верхняя половина дверей тоже брезентовая, «Нива» выиграла».

Выставка «Олдтаймер-Галерея» прошла в 30-й раз. В этом году её провели в Санкт-Петербурге в честь 125-летия первого российского автомобиля. Его совместно создали петербургские конструкторы Евгений Яковлев и Пётр Фрезе.

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