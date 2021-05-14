Уникальные цвета, созданные природой, представили на выставке в Лондоне

На фоне сдержанного английского пейзажа сразу бросаются в глаза эти цветные диски. Удивительно, но все эти..

На фоне сдержанного английского пейзажа сразу бросаются в глаза эти цветные диски. Удивительно, но все эти цвета взяты из природы.

Эти фотографии – часть новой выставки, которая открывается в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Здесь представляют самые яркие цвета, которые естественным образом встречаются в дикой природе.

[Эндрю Паркер, автор проекта]:

«Очень сложно воссоздать такой тип структурного природного цвета в искусственном продукте, потому что у природы есть клетки, есть эти крошечные маленькие фабрики, которые идеально подходят для создания крошечных маленьких цветовых структур».

Автор выставки – учёный и художник Эндрю Паркер. Когда он изучал цвета, которые встречаются на Большом Барьерном рифе и в тропических лесах, то понял, что подобные оттенки человек ещё никогда не воспроизводил. Он задался целью создать искусственные эквиваленты.

Но возникли трудности. Например, яркие цвета бабочки обеспечивают крошечные микрочастицы, которые отражают солнечный свет.

[Эндрю Паркер, автор проекта]:

«У нас есть большие приборы, и мы должны найти умные способы, которыми можно воссоздать эти микроструктуры, но не слишком затратным по времени и не слишком дорогим способом».

В итоге Паркер со своей командой создал способ воспроизводить природные цвета. В основе его метода – прозрачные микроскопические структуры, которые отражают свет одного оттенка, поэтому цвет получается очень насыщенным.

Такую технологию можно будет использовать для окрашивания самых разных вещей: от мобильных телефонов до часов.

[Эндрю Паркер, автор проекта]:

«Если мы сможем масштабировать эти краски, то ими можно будет красить автомобили. И это будет означать, что краска никогда не выцветет, потому что этот тип цвета не содержит пигментов. Он содержит прозрачные материалы, которые никогда не потускнеют за миллионы лет».

Выставка продлится до конца сентября.

Короткая ссылка на эту страницу: