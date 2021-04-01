Гладиаторы Древнего Рима: на выставке в Неаполе представили уникальные шлемы и мечи

Гладиаторы были лидерами исторических восстаний и чуть ли не идолами для древних римлян. Этим сильным и..

Гладиаторы были лидерами исторических восстаний и чуть ли не идолами для древних римлян. Этим сильным и отчаянным бойцам посвящена новая выставка в Неаполе.

В Национальном археологическом музее представили 150 уникальных экспонатов. Это и бронзовые шлемы, и оружие, и даже остатки пищи гладиаторов.

[Паоло Джиульерини, директор музея]:

«Эти люди рисковали жизнью на арене и, сражаясь, могли обрести свободу. Поэтому их поступки очень воодушевляли».

Гладиаторами были рабы, пленные воины и осуждённые преступники. Победа на арене амфитеатра становилась для них единственной надеждой из изгоя превратиться в свободного человека. Порой гладиаторами становились и обычные римляне, которые хотели выбраться из долгов.

[Паоло Джиульерини, директор музея]:

«Гладиаторы были под опекой ланисты, который выступал в роли их хозяина. Они жили в школе гладиаторов, где их обучали, кормили и заботились о них как о «машинах для зрелищ». Бои гладиаторов были главным зрелищем, которое помогало римским правителям завоевать поддержку народа».

Римские политики добивались расположения граждан, раздавая зерно и устраивая для них развлечения. Бои гладиаторов были похожи на современные футбольные матчи. Рядом с амфитеатрами продавали еду, в жару над зрителями развешивали ткань, чтобы защитить от солнца, а также периодически разбрызгивали благовония. Только вот сражение могло закончиться гибелью побеждённого.

Гладиаторами становились в 17-18 лет. Бойцы постоянно тренировались, а на арене сражались не чаще двух раз в год. Мало кто мог одержать более 20 побед за жизнь, при этом мало кто доживал до 30 лет.

Гладиаторы делились на разные типы. У каждого было своё оружие и защитное снаряжение. На выставке представлены разные виды доспехов, в том числе меч с ножнами, сделанный в I веке нашей эры.

[Лаура Форте, куратор выставки]:

«О чём говорит нам оружие? Прежде всего, о типах гладиаторов. Сравнивая это оружие с иконографическими свидетельствами, то есть фресками или мраморными рельефами, мы определяем типы и различие в оружии. У нас есть шлем мирмиллона с высоким гребнем и шлем фракийца, увенчанный головой грифона».

На выставке также представлена напольная мозаика со сценами гладиаторских сражений. Её нашли во время археологических раскопок древнеримского города Аугуста Раурика, который находится на территории современной Швейцарии.

Выставка пока проходит онлайн и продлится до января будущего года. После отмены карантинных ограничений экспонаты можно будет увидеть вживую.

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