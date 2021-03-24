Как и почему контрабандисты везут больше детей к границе США
С тех пор как администрация Джо Байдена применила Протокол защиты мигрантов, число детей, которые нелегально попадают..
Дата загрузки: 2021-03-24
Так, в феврале из Мексики в США нелегально перебралось почти 10 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет.
Причина в том, что новая администрация пообещала отменить политику Дональда Трампа, согласно которой несовершеннолетних без сопровождения немедленно депортировали наравне со взрослыми.
[Хорхе Кордон, мигрант из Гватемалы]:
«Мы перешли через тоннель, и они схватили нас и привели в миграционный центр. Когда они увидели документы на детей, то сказали, что я не имею права ими распоряжаться, и они сами позаботятся о детях. Они собирались звонить их матери и спрашивали её номер и адрес».
Детей доставляют до границы разными способами. Некоторые приходят с родителями. Некоторые идут в сопровождении знакомых или не ближайших родственников.
Есть ещё одна группа. Это дети, иногда не старше двух лет, которых везут через наименее контролируемый участок мексикано-американской границы контрабандисты.
Они доставляют детей на автобусах, автомобилях, лодках и даже самолётах. Путешествия стоят тысячи долларов за ребёнка. Часто их оплачивают родственники, которые уже попали в США.
Пограничная служба США отмечает, что теперь контрабандисты советуют родителям отправлять своих детей одних по причине смены миграционной политики Вашингтона.[Ивонна Лара, правозащитница]:
«Есть люди, которые говорят, что возьмут детей и помогу им пересечь границу. Но у них не выйдет. Сейчас правительство США использует протокол защиты мигрантов, однако большинство людей по-прежнему не могут въехать. Контрабандисты используют ложную информацию для выкачивания денег из семей, но правительство США не принимает мигрантов, не подпадающих под Протокол защиты».
В последние недели контрабандисты даже организовывали поездки исключительно для детей. При этом гватемальцы составляют самую большую группу несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
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