Как и почему контрабандисты везут больше детей к границе США

С тех пор как администрация Джо Байдена применила Протокол защиты мигрантов, число детей, которые нелегально попадают..

С тех пор как администрация Джо Байдена применила Протокол защиты мигрантов, число детей, которые нелегально попадают на территорию Соединённых Штатов, удвоилось.

Так, в феврале из Мексики в США нелегально перебралось почти 10 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Причина в том, что новая администрация пообещала отменить политику Дональда Трампа, согласно которой несовершеннолетних без сопровождения немедленно депортировали наравне со взрослыми.

[Хорхе Кордон, мигрант из Гватемалы]:

«Мы перешли через тоннель, и они схватили нас и привели в миграционный центр. Когда они увидели документы на детей, то сказали, что я не имею права ими распоряжаться, и они сами позаботятся о детях. Они собирались звонить их матери и спрашивали её номер и адрес».

Детей доставляют до границы разными способами. Некоторые приходят с родителями. Некоторые идут в сопровождении знакомых или не ближайших родственников.

Есть ещё одна группа. Это дети, иногда не старше двух лет, которых везут через наименее контролируемый участок мексикано-американской границы контрабандисты.

Они доставляют детей на автобусах, автомобилях, лодках и даже самолётах. Путешествия стоят тысячи долларов за ребёнка. Часто их оплачивают родственники, которые уже попали в США.

Пограничная служба США отмечает, что теперь контрабандисты советуют родителям отправлять своих детей одних по причине смены миграционной политики Вашингтона.

[Ивонна Лара, правозащитница]:«Есть люди, которые говорят, что возьмут детей и помогу им пересечь границу. Но у них не выйдет. Сейчас правительство США использует протокол защиты мигрантов, однако большинство людей по-прежнему не могут въехать. Контрабандисты используют ложную информацию для выкачивания денег из семей, но правительство США не принимает мигрантов, не подпадающих под Протокол защиты».

В последние недели контрабандисты даже организовывали поездки исключительно для детей. При этом гватемальцы составляют самую большую группу несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

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