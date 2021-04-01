В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных. Препарат называется «Карнивак-Ков». Это сорбированная..

[Константин Савенков, замглавы Россельхознадзора]:

«Мы прекрасно понимали, что это новый вызов – как сам вирус человечеству, так и вирус в отношении передачи от животных к людям, от людей к животным. И мы проводили данную работу с учётом будущего, что мы должны быть готовы к тому, чтобы мы могли предотвратить… чем потом исправлять ситуацию, если она будет складываться негативно».

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных. Препарат называется «Карнивак-Ков». Это сорбированная инактивированная вакцина. Её разработал Федеральный центр охраны здоровья животных, который подчиняется Россельхознадзору.

Клинические испытания вакцины начались в октябре прошлого года. Их проводили на кошках, собаках, норках, лисах и других животных.

[Константин Савенков, замглавы Россельхознадзора]:

«В результате клинических исследований, которые мы проводили, мы, во-первых, определили методику введения вакцины, мы определили период ревакцинации данной вакцины, мы установили, что антитела сохраняются до шести месяцев. Эффективность вакцины, мы оцениваем, – более 90 процентов».

Тестирование вакцины продолжается. Прививать животных на фермах можно начать в любое время. Массовое производство препарата должно стартовать в этом месяце.

По мнению специалистов, вакцина очень важна, поскольку некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. В прошлом году на зарубежных зверофермах выявляли массовые заражения норок. Также известно, что коронавирусом заражались домашние животные. В России зарегистрированы только два таких случая – у кошек в Москве и Тюмени.

Российские учёные считают, что вакцинация животных поможет избежать мутаций вируса, которые часто происходят при межвидовой передаче.

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