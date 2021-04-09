В Индии вакцинируют жителей отдалённых деревень

В Индии нарастает вторая волна эпидемии коронавируса. В начале этой недели суточное число новых инфицированных впервые превысило 100 тысяч, и с тех пор цифра увеличилась ещё. По этому показателю страна сейчас – на первом месте в мире.

При этом в Индии продолжают массово вакцинировать население всех возрастных групп. Стараются добраться и до отдалённых районов.

Команда медработников из посёлка Кавита, что в 25 километрах от Ахмадабада, каждый день садится в машину и преодолевает большие расстояния по просёлочным дорогам. Сегодня они вакцинируют рабочих небольшого предприятия по обжигу кирпича, которое находится в глухой местности.

[Винод Бхаи Наяк, работник в отдалённой местности]:

«Рабочие, которые обжигают здесь кирпичи вместе со мной, – из Раджастана, и тех, кому 45 лет и больше, сегодня вакцинировали. Команда центра здоровья из деревни Кавита проделала хорошую работу».

На сегодняшний день в Индии введено уже более 90 миллионов доз вакцины. На фоне нового всплеска заболеваемости страна частично задержала экспорт своих препаратов, чтобы привить собственных граждан.

Нынешняя вспышка произошла значительно быстрее, чем было во время первой волны в прошлом году, и это застало власти врасплох. Они обвиняют людей в том, что те расслабились, снова стали собираться толпами и не носят маски.

Индия – третья самая пострадавшая от коронавируса страна в мире после США и Бразилии. Всего здесь было выявлено более 13 миллионов случаев заражения. Более 167 тысяч человек скончались. В день умирает почти 700 пациентов.

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