Индийский штат переименовал драгонфрут, чтобы название не было китайским

Правительство индийского штата Гуджарат решило изменить название растения питайя, которое даёт вкусные и сочные плоды. Здесь и в остальной стране его называют драгонфру,т или драконий фрукт. Однако теперь название официально сменят на камалам, что переводится как «лотос».

Гуджарат – родной штат премьер-министра Нарендры Моди. Его власти решили, что старое название слишком сильно ассоциируется с Китаем.

В настоящее время между Дели и Пекином продолжается военное противостояние в Гималаях. Страны заявляют права на приграничные территории. При этом в июне Индия сообщила о гибели 20 своих солдат во время стычки с китайскими военными. После этого она запретила китайские приложения и ввела ограничения на импорт товаров из КНР.

В округе Кач индийского штата Гуджарат эти плоды выращивают не менее 200 фермеров, а площадь плантаций превышает 600 гектаров.

[Санджай, владелец фруктовой лавки]:

«Драгонфрут – это было китайское название, и плоды мало продавали. Но теперь мы изменим название на камалам. В Индии его производство увеличится. Мы будем получать его по более низкой цене, продажи тоже возрастут».

Ранее Нарендра Моди похвалил жителей Кача за то, что они выращивают питайю. Кстати, лотос, по-индийски – «камал», также является символом правящей партии премьера под названием «Бхаратия джаната парти».

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