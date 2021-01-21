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Пакистанские таможенники помогают соколам, спасённым от контрабандистов

Пакистанские таможенники помогают соколам, спасённым от контрабандистов

Жизнь этих соколов ещё недавно была под угрозой. Их хотели контрабандой вывезти из Пакистана. Но нарушителей..

Дата загрузки: 2021-01-21

Жизнь этих соколов ещё недавно была под угрозой. Их хотели контрабандой вывезти из Пакистана. Но нарушителей остановили на таможне, и птиц конфисковали. Теперь соколы проходят реабилитацию в специальном таможенном центре в Карачи.

[Камран Хан Юсафзай, глава Пакистанской ассоциации соколиной охоты]:
«Пакистан запретил незаконную торговлю соколами в 1980 году. Но в то же время мы видим, что контрабанда обрела просто огромные масштабы».

По мнению президента Пакистанской ассоциации соколиной охоты, контрабандой занимаются организованные преступные группировки.

[Камран Хан Юсафзай, глава Пакистанской ассоциации соколиной охоты]:
«Соколами торгует большая мафиозная организация. Она завела различные связи в обществе, поэтому достоверных сведений о контрабанде не поступает».

Недавно таможенники конфисковали 75 соколов. Они говорят, что контрабандный маршрут в основном начинается в Афганистане. Потом птиц из Пакистана переправляют в страны Персидского залива.

[Сакиб Саид, сотрудник таможни]:
«Ближний Восток – их любимое направление, поскольку там популярна соколиная охота. На этом нелегальном бизнесе зарабатывают миллионы пакистанских рупий и долларов США. Стоимость сокола колеблется от 125 долларов до 62 тысяч в зависимости от птицы».

Конфискованных птиц взвешивают и обследуют, потом чипируют. Это поможет отслеживать их передвижение в дикой природе.

Между тем пакистанские чиновники говорят, что уделяют проблеме пристальное внимание. По их словам, контрабандой занимаются уже очень немногие. В то же время согласно официальным данным, ежегодно через пакистанскую границу нелегально провозят от пяти до шести тысяч соколов.
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