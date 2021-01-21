Пакистанские таможенники помогают соколам, спасённым от контрабандистов

Жизнь этих соколов ещё недавно была под угрозой. Их хотели контрабандой вывезти из Пакистана. Но нарушителей..

[Камран Хан Юсафзай, глава Пакистанской ассоциации соколиной охоты]:

«Пакистан запретил незаконную торговлю соколами в 1980 году. Но в то же время мы видим, что контрабанда обрела просто огромные масштабы».

Жизнь этих соколов ещё недавно была под угрозой. Их хотели контрабандой вывезти из Пакистана. Но нарушителей остановили на таможне, и птиц конфисковали. Теперь соколы проходят реабилитацию в специальном таможенном центре в Карачи.

По мнению президента Пакистанской ассоциации соколиной охоты, контрабандой занимаются организованные преступные группировки.

[Камран Хан Юсафзай, глава Пакистанской ассоциации соколиной охоты]:

«Соколами торгует большая мафиозная организация. Она завела различные связи в обществе, поэтому достоверных сведений о контрабанде не поступает».

Недавно таможенники конфисковали 75 соколов. Они говорят, что контрабандный маршрут в основном начинается в Афганистане. Потом птиц из Пакистана переправляют в страны Персидского залива.

[Сакиб Саид, сотрудник таможни]:

«Ближний Восток – их любимое направление, поскольку там популярна соколиная охота. На этом нелегальном бизнесе зарабатывают миллионы пакистанских рупий и долларов США. Стоимость сокола колеблется от 125 долларов до 62 тысяч в зависимости от птицы».

Конфискованных птиц взвешивают и обследуют, потом чипируют. Это поможет отслеживать их передвижение в дикой природе.

Между тем пакистанские чиновники говорят, что уделяют проблеме пристальное внимание. По их словам, контрабандой занимаются уже очень немногие. В то же время согласно официальным данным, ежегодно через пакистанскую границу нелегально провозят от пяти до шести тысяч соколов.

Короткая ссылка на эту страницу: