Пакистанские таможенники помогают соколам, спасённым от контрабандистов
Жизнь этих соколов ещё недавно была под угрозой. Их хотели контрабандой вывезти из Пакистана. Но нарушителей..
Дата загрузки: 2021-01-21
[Камран Хан Юсафзай, глава Пакистанской ассоциации соколиной охоты]:
«Пакистан запретил незаконную торговлю соколами в 1980 году. Но в то же время мы видим, что контрабанда обрела просто огромные масштабы».
По мнению президента Пакистанской ассоциации соколиной охоты, контрабандой занимаются организованные преступные группировки.
[Камран Хан Юсафзай, глава Пакистанской ассоциации соколиной охоты]:
«Соколами торгует большая мафиозная организация. Она завела различные связи в обществе, поэтому достоверных сведений о контрабанде не поступает».
Недавно таможенники конфисковали 75 соколов. Они говорят, что контрабандный маршрут в основном начинается в Афганистане. Потом птиц из Пакистана переправляют в страны Персидского залива.
[Сакиб Саид, сотрудник таможни]:
«Ближний Восток – их любимое направление, поскольку там популярна соколиная охота. На этом нелегальном бизнесе зарабатывают миллионы пакистанских рупий и долларов США. Стоимость сокола колеблется от 125 долларов до 62 тысяч в зависимости от птицы».
Конфискованных птиц взвешивают и обследуют, потом чипируют. Это поможет отслеживать их передвижение в дикой природе.
Между тем пакистанские чиновники говорят, что уделяют проблеме пристальное внимание. По их словам, контрабандой занимаются уже очень немногие. В то же время согласно официальным данным, ежегодно через пакистанскую границу нелегально провозят от пяти до шести тысяч соколов.
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