Как на Тайване встретили китайский Новый год

Страны Азии встретили Новый год по Лунному календарю. Этому празднику более 3000 лет. В этом году..

Страны Азии встретили Новый год по Лунному календарю. Этому празднику более 3000 лет. В этом году он выпал на 12 февраля.

Это город Синьбэй на Тайване. Здесь на все крупные празднования принято собираться у местного даосского храма.

Людей не испугал проливной дождь. Около полуночи они пришли посмотреть салют. Китайский Новый год без фейерверков не обходится. Согласно поверью, ими отпугивают мифическое чудовище по имени Нань, которое приходит в первый день года пожирать скот, зерно, а порой и местных жителей.

После салютов – ритуалы. У китайцев принято зажигать благовония и сжигать ритуальные деньги. Они верят, что это принесёт удачу в новом году.

Период новогодних праздников также традиционно – самое семейное время. В канун Нового года азиаты воссоединяются за семейным ужином. Многие родственники приезжают издалека.

При этом власти Тайваня отменили некоторые крупные новогодние мероприятия из-за пандемии.

Дату китайского Нового года определяют по Лунному календарю. Это второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Так, оно может выпасть на период с 21 января по 21 февраля.

Наступивший год – это год Белого металлического быка.

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