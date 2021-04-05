Самое большое поле тюльпанов в Азии привлекает туристов в Кашмир

На весеннюю рапсодию похоже это буйно цветущее поле тюльпанов в индийском штате Джамму и Кашмир. Оно..

На весеннюю рапсодию похоже это буйно цветущее поле тюльпанов в индийском штате Джамму и Кашмир. Оно самое большое в Азии. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться яркими цветами.

В честь открытия сезона посещений здесь проходит фестиваль традиционных танцев и музыки.

[туристка]:

«Тюльпановое поле – это очень особенное место, поскольку открывается всего на несколько месяцев в году. И такие фестивали очень важны для Кашмира, потому что возвращают нас к нормальной жизни, продвигают туризм, а также позволяют побыть в обществе». [туристка]:

«Здесь очень хорошо и спокойно, мы рады, что приехали».

Живописное поле находится в предгорьях холмов Забарван, и отсюда открывается вид на знаменитое озеро Дал. Если не начнутся сильные дожди или холода, то тюльпаны будут цвести три-четыре недели.

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