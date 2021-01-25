Сенаторы Франции отстояли право петухов кукарекать, а уток – крякать

Французские петухи и утки могут продолжать кукарекать и крякать, не опасаясь, что кто-то подаст на них..

Французские петухи и утки могут продолжать кукарекать и крякать, не опасаясь, что кто-то подаст на них за это в суд. Как бы комично это не звучало, но права сельской живности пришлось отстаивать в парламенте страны.

Сенаторы проголосовали за законопроект, который взял под охрану так называемое «звуковое наследие» деревень.

[Пьер-Антуан Леви, сенатор]:

«Сельская местность – это музыка шелестящих ветвей и листьев, и это крики животных. Когда закрываешь глаза, то слышишь её».

Предложить такой закон решили после ряда судебных исков, поданных на владельцев ферм. Их соседям мешал шум, который издают домашние животные.

[Моник де Марко, сенатор]:

«Этот закон направлен на признание в законе об охране окружающей среды того факта, что звуки и запахи, характерные для сельской местности, – это осязаемое нематериальное наследие, которое заслуживает регистрации, изучения и защиты. Закон также косвенно направлен на борьбу с неправомерными судебными исками, поданными отдыхающими или недавно переехавшими в деревню людьми, которые считают деревню яркой фотографией без звука и запаха».

Самым громким оказался судебный процесс над владелицей петуха по кличке Морис, которая живёт на юго-западе Франции. Её соседи подали в суд иск с жалобой на то, что Морис кукарекает слишком громко. В сентябре 2019 года суд встал на сторону хозяйки птицы, разрешив петуху и дальше заниматься своими прямыми обязанностями.

Несколько месяцев спустя суд на юге Франции рассматривал жалобу на фермера, который разводит уток и гусей. Соседу также не понравились звуки, которые издают птицы. И в этом случае суд вынес решение в пользу ответчика.

При этом Сенаторы отметили, что новый закон также будет защищать право цикад стрекотать, лягушек – квакать, тракторов – реветь, а церковных колоколов – звонить.

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