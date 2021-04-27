Булавки, магниты и кости: кемеровские врачи собирают предметы, проглоченные детьми

Эта маленькая игрушечная собачка однажды совершила неприятное путешествие. Её проглотил ребёнок. Игрушку извлекли врачи Кузбасской областной детской больницы, которая находится в Кемерово. В отделении эндоскопии собрали почти 500 предметов, когда-то проглоченных детьми.

[Надежда Лубкова, заведующая отделением эндоскопии]:

«Инородные тела собираем уже очень давно. Идеи никакой не было. Просто, когда я пришла молодым доктором работать, мы всегда на кафедре отчитывались об инородных телах – показывали их и рассказывали о детях, которые поступили. Соответственно возникла мысль собирать эти инородные тела».

Необычную коллекцию собирают почти четверть века. Среди экспонатов – монеты, скрепки, булавки, кулоны и магниты. Что-то извлекли из желудочно-кишечного тракта, что-то – из бронхов.

[Надежда Лубкова, заведующая отделением эндоскопии]:

«Ребёнок может проглотить всё что угодно, начиная от мелких бусинок, каких-то гвоздиков и заканчивая большими предметами, такими как косточки персика или просто какая-то косточка от мяса, могут быть какие-то булавки. Был случай проглатывания часов».

Очень опасны батарейки. Они окисляются, что приводит к ожогу слизистой. А если ребёнок проглотит несколько магнитов, то они могут притягивать стенки кишечника друг к другу. В итоге появляются некроз или язва. И, конечно же, опасны острые предметы.

[Надежда Лубкова, заведующая отделением эндоскопии]:

«Особо опасные предметы – я говорила – вот такая скрепочка. Она пошла вот этой петелькой вниз. То есть она пошла через пищевод вниз и застряла где-то в узком месте. Она же пружинит – она вот так застряла. Нам пришлось спустить это инородное тело в желудок, там развернуть в желудке и уже вытащить таким образом, чтобы не травмировать, не порвать пищеводик».

По словам врачей, инородные предметы, попавшие в желудочно-кишечный тракт, в основном угрожают здоровью ребёнка, а попавшие в бронхи угрожают жизни. В этом случае помощь нужна немедленно.

Проглоченные предметы извлекают с помощью миниатюрных инструментов-манипуляторов. За последний год в больнице помогли более ста маленьким пациентам.

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