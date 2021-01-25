В Великобритании растёт спрос на домашнюю одежду класса люкс

Портной Федро Гудензи создаёт ещё один наряд класса люкс в своей мастерской в знаменитом квартале Сохо..

Портной Федро Гудензи создаёт ещё один наряд класса люкс в своей мастерской в знаменитом квартале Сохо в Лондоне.

Несмотря на то, что он использует ткань, из которой обычно шьют пиджаки и брюки, в этот раз он создаёт спортивный костюм. Но будет он не для худого кошелька.

[Федро Гудензи, портной]:

«Этот стоит около пяти тысяч фунтов. Всё дело в ткани».

Цена на некоторые спортивные костюмы может достигать и 13 тысяч фунтов. Это около 17 тысяч долларов США.

[Федро Гудензи, портной]:

«Людям часто нужно общаться по видеосвязи, и очевидно, что подсознательно они хотят ткань, которая создавала бы ощущение формальной одежды, но при этом в ней было комфортно дома, как в спортивном костюме».

Подобная дорогая домашняя одежда начала пользоваться в Великобритании большим спросом. Клиенты говорят, что переоценить сочетание стиля и комфорта просто невозможно.

[Маггио Расселл, покупательница]:

«Она создаёт приятное чувство. Если я никого не оскорбляю тем, что надеваю спортивный костюм, то почему бы и нет».

До пандемии модель Дейзи Лоу чувствовала себя на красных дорожках как дома. Теперь сменила высокие каблуки на платье-одеяло.

[Дейзи Лоу, модель]:

«Это был ужасный год. Нам очень нужны маленькие радости. Если такую радость приносит платье-одеяло, то это отлично».

Поспорить с этим действительно сложно.

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