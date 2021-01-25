На Мозамбик обрушился циклон «Элоиза»: разрушены тысячи домов

На этих кадрах – последствия тропического циклона «Элоиза», который обрушился на Мозамбик в минувшие выходные. Скорость..

На этих кадрах – последствия тропического циклона «Элоиза», который обрушился на Мозамбик в минувшие выходные.

Скорость ветра достигала 150 километров в час. Реки вышли из берегов из-за долгих дождей и затопили населённые пункты. Повреждены линии электропередачи. Разрушены тысячи домов, уничтожены посевы, около 7000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Изначально власти сообщили, что «Элоиза» нанесла лишь незначительный ущерб портовому городу Бейра. Однако это видео подтверждает, что последствия разгула стихии серьёзные. Особенно сильно пострадал район Бузи.

Не менее 12 человек получили телесные повреждения. 1069 домов разрушено полностью, более 3300 – частично. Ещё полторы тысячи – затоплено.

Также разрушено девять школ, 17 школ и 11 больниц повреждено. Уничтожено почти 140 тысяч гектаров посевов,

Обрушившись на прибрежную провинцию Софала в Мозамбике, тропический циклон «Элоиза» ослаб и направился вглубь суши. Он принёс дожди также в Зимбабве, Южную Африку и Ботсвану.

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