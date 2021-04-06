Севилья возрождает традицию дарить британской королеве апельсины на мармелад

В Севилью пришла весна, и город наполнился характерным ароматом цветущих апельсинов. Здесь растёт 50 тысяч таких..

В Севилью пришла весна, и город наполнился характерным ароматом цветущих апельсинов. Здесь растёт 50 тысяч таких деревьев. Каждый год плоды собирают вручную.

Часть урожая из Севильского Алькасара может оказаться на столе Елизаветы II – британской королевы. Здесь хотят возродить давнюю традицию, когда из плодов, собранных на территории этого бывшего форта мавров, делали мармелад для британских монархов.

[Мануэль Уртадо, работник Севильского Алькасара]:

«Эти апельсины растут в старейшем действующем королевском дворце в мире. Они особенные с исторической и традиционной точки зрения. Как и все остальные апельсины Севильи, они горько-сладкие. И из них особенно хорошо готовить джем».

Сады Алькасара расположились на площади в 7000 квадратных метров. Тут растёт более 1000 апельсиновых деревьев. Некоторым сотни лет, поэтому они сами по себе – уникальная часть истории города.

Севилья начала дарить апельсины британским монархам при правлении королевы Виктории. А точнее, после того, как её внучка Виктория Евгения Баттенбергская вышла замуж за короля Испании Альфонсо III.

Посольство Великобритании в Мадриде уже получило апельсины из Севильского Алькасара. И посол лично пришёл на кухню, чтобы приготовить мармелад для королевы.

Свой мастер-класс он выложил в соцсетях. Говорит, что готовил по семейному рецепту.

[Хью Эллиот, посол Великобритании в Испании]:

«Дома его готовлю только я. На самом деле это старый рецепт моей матери. Он записан в моей книге рецептов».

Из севильских апельсинов делают не только мармелад, но и выпечку, шоколад, ликёры и вина.

Впервые оранжевые фрукты завезли в Севилью арабы из Азии около 1000 лет назад.

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