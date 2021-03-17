Почему поля нарциссов в Англии стоят в цвету, но их никто не срезает

Поле золотых нарциссов купается в весенних лучах солнца в английском графстве Линкольншир. Однако фермеры говорят, что..

Поле золотых нарциссов купается в весенних лучах солнца в английском графстве Линкольншир. Однако фермеры говорят, что это не то зрелище, которое может их обрадовать.

Обычно они срезают ещё нераспустившиеся бутоны, чтобы они успели доехать до конечных покупателей до того, как завянут. Но в этом году из-за «брексита» наблюдается нехватка рабочих-мигрантов.

На этой ферме сейчас работает 25 румынов. Но они не успевают справиться со всей работой.

[Адам Тейлор, директор Taylor’s Bulbs]:«Каждый весенний сезон нам необходимо определённое число людей, чтобы срезать цветы, срезать нарциссы в поле. Обычно мы нанимаем 150 мигрантов. Но в этом году столько нет. Есть только 25».

Обычно на этой ферме собирают 25 миллионов цветков. Однако в этом году, как ожидается, срежут около шести миллионов.

[Сэм Тейлор, директор Taylor’s Bulbs]:«Даже если бы у нас было 1000 собирателей на этом поле, то мы бы всё равно не смогли собрать все цветы. Здесь миллионы нарциссов. Часть цветов всегда остаётся не срезанной».

При этом в день работники могут получить до 250 долларов США, в зависимости от количества срезанных цветков.

[Сэм Тейлор, директор Taylor’s Bulbs]:«Некоторые зарабатывают действительно хорошие деньги, поэтому, если у вас получается, то вам стоит это делать. Но нагрузка на спину большая, потому что весь день буквально согнут пополам. Это не для людей со слабым сердцем, это точно. Боюсь, это не для меня».

Фермерские хозяйства пострадали не только от нехватки рабочих. Также большой удар по их бизнесу нанесли ограниченный доступ на европейские рынки и пандемия COVID-19.

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