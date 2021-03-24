Свела пандемия: как подружились британский студент и француженка-долгожительница
Неожиданная дружба завязалась между 98-летней француженкой Жаклин и 20-летним британским студентом Эллиотом. Они познакомились в рамках..
Дата загрузки: 2021-03-24
Эллиот учится испанскому, японскому и французскому в Уорикском университете в графстве Уэст-Мидлендс, но сейчас пока живёт с родителями в Кенте. Он планировал приехать во Францию в 2021 году, чтобы попрактиковаться в языке. Помешала пандемия. Но благодаря проекту у британского студента появилась собеседница-француженка.
[Эллиот Беллман, британский студент]:
«Я волновался перед встречей с новым человеком, который принадлежит другому поколению, вырос в другой культуре и говорит на другом языке».
Беспокойство Эллиота растворилось при первой же беседе.
[Эллиот Беллман, британский студент]:
«С ней очень легко разговаривать, она очень весёлая и запросто поддерживает разговор. Она всегда о чём-нибудь спрашивает и при этом проявляет интерес, а не просто задаёт вопросы ради того, чтобы просто спросить и заполнить время. Вот так мы подружились».
Жаклин живёт в доме престарелых под Парижем. С новым другом общается по скайпу по понедельникам и с нетерпением ждёт встреч.
[Жаклин Толю, французская долгожительница]:
«Меня спросили, хочу ли я общаться с юношей или девушкой, которые надеются улучшить свой французский с помощью разговоров. И я согласилась, поскольку для меня это большое удовольствие».
Эллиот рассказывает обо всём, что происходит в его жизни. Во время этой встречи он делится успехами в освоении оригами.
[Эллиот Беллман, британский студент]:
«Я тут кое-что создал. Сделал вот такую маленькую рыбку. Это было просто. А потом сделал журавля. Так ведь он называется? Это было очень сложно».
Жаклин, в свою очередь, рассказала, как пережила высадку в Нормандии в 1944 году. Тогда ей было 20 лет.
[Жаклин Толю, французская долгожительница]:
«До высадки часами взрывались бомбы. Тогда, в пылу происходящего, я не боялась, но вспоминая, думаю: как мне удалось пережить это?»
Дружба студента и долгожительницы длится уже полгода. Эллиот улучшает свой французский, а Жаклин наслаждается общением. Для неё эти беседы как небольшая прогулка за стенами дома престарелых. Друзья ждут конца пандемии и надеются, что в будущем обязательно встретятся.
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