В Москве клубам и барам разрешили работать по ночам

В Москве ослабили карантинные ограничения. Власти объясняют это улучшением эпидемиологической ситуации. В последнюю неделю в столице..

В Москве ослабили карантинные ограничения. Власти объясняют это улучшением эпидемиологической ситуации. В последнюю неделю в столице регистрировали не более двух-трёх тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. В больницах свободно 50% коек.

С 27 января требование к организациям о переводе не менее 30% сотрудников на удалённую работу перестало быть обязательным и носит рекомендательный характер. Также снят запрет на ночную работу клубов, баров и ресторанов. Однако санитарные нормы и режим социального дистанцирования по-прежнему надо соблюдать.

Москвичи рады постепенной отмене карантинных мер.

[Дмитрий, житель Москвы]:

«Я однозначно говорю «да» за ослабление ограничений. Потому что уже всем надоело сидеть дома и бояться этой инфекции, на самом деле». [Илья, житель Москвы]:

«Это правильный шаг – пора бы возвращаться к нормальной жизни, я считаю. И на экономическую ситуацию в стране это может повлиять положительно. Многие ограничения пагубно влияют».

Впрочем, не все согласны с возможной отменой удалённой работы.

[Илья, житель Москвы]:

«Я считаю, что удалённая работа – это современно, и это рановато, конечно, потому что все сидели дома и все заново выйдут и опять начнут болеть. Это не очень здорово».

На прошлой неделе в Москве возобновили работу музеи и библиотеки. Театрам и концертным залам разрешили заполнять половину мест. Раньше заполняемость не должна была превышать 25%.

В столице за время эпидемии выявили 920 тысяч заражённых коронавирусом, умерли 13 тысяч человек.

По всей России зарегистрировано более трёх миллионов 700 тысяч случаев COVID-19, скончались более 70 тысяч пациентов.

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