В Москве закрывается знаменитый Елисеевский магазин

Елисеевский магазин закрываетсяМосква, Россия

Знаменитый Елисеевский магазин в Москве закрывается после 120 лет торговли. Причиной называют юридические проблемы и изменение в привычках покупателей, которые теперь предпочитают ходить в супермаркеты в своих районах. Также повлияла пандемия, перекрывшая поток иностранных туристов.

Елисеевский магазин известен роскошным интерьером и широким выбором деликатесных продуктов. Даже в трудные советские времена, несмотря на дефицит, здесь предлагали широкий выбор товаров.

Сейчас полки почти опустели. Магазин закроют 11 апреля.

[Елена, покупательница]:

«Для меня это, конечно, печальная новость. Я живу в этом городе на соседней улице почти 70 лет. Это был магазин, который – не просто зайти и купить продукты – это был символ города. Просто полюбоваться всем этим. Очень жалко, что этого не будет, но я надеюсь, что только пока».

У арендатора срок договора заканчивается. Новых желающих арендовать помещения пока нет.

[Надежда, покупательница]:

«Очень обидно. Пришла как раз попрощаться, но надеюсь, правительство что-нибудь сделает для людей, чтобы не закрыли это. Ну музей, для нас это музей». [Владимир, покупатель]:

«Для меня закрытие Елисеевского – это трагедия. Объясню почему. Потому что такой магазин с такой историей, с таким великолепным дизайном, наверное, (закрытие) это трагедия. Это история Москвы, которую должен знать каждый, и наоборот такие места должны быть туристическими, развиваться и приносить только радость москвичам и гостям столицы».

Исторический магазин открыл в 1901 году русский предприниматель Григорий Елисеев. Здание находится на углу Тверской улицы и Козицкого переулка. Москвичи сразу полюбили гастроном за внутреннее убранство, экзотические продукты и редкие вина.

Власти столицы говорят, что будущий арендатор будет обязан сохранить роскошный интерьер Елисеевского магазина как памятник архитектуры.

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