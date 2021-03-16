Зачем мужчина приехал на встречу с гориллами в джунгли с женой

Дамиан Аспиналл вырастил двух горилл в парке диких животных Howletts Wild Animal Park в Кенте, Великобритания. Когда самцы-гориллы Джалту и Иму достигли 12 -летнего возраста, их выпустили в естественную среду обитания в Африке. Это было в 2003 году.

Спустя шесть лет Дамиан решил разыскать горилл и познакомить со своей женой Викторией. Во время поисков с дрона нашли место их проживания.

Приматы встретили Домиана как старого знакомого. Когда к ним приблизилась Виктория, они проявили любопытство, были ласковы и игривы. Больше всего Виктория понравилась Иму. Он примерил её кепку. Как проходила встреча, смотрите видео.

