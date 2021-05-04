«Как в старые добрые времена»: греки снова сидят в кафе и ресторанах

В Греции снова открылись рестораны, бары и кафе. Последние полгода они работали только навынос или доставляли..

В Греции снова открылись рестораны, бары и кафе. Последние полгода они работали только навынос или доставляли еду на дом. Сейчас власти разрешают обслуживать клиентов на летних верандах.

[гость кафе]:

«Когда мне принесли стакан воды, я подумал: опять как в старые добрые времена. Это здорово, очень хорошо!»

Власти постепенно ослабляют карантинные меры, поскольку планируют 15 мая официально открыть страну для туристов. Гражданам некоторых стран ранее уже разрешили пересекать границу.

[официант]:

«Мы рады открыться через шесть месяцев после закрытия. И мы считаем, что это изменение говорит о скором возобновлении туризма. Рестораны важны для туристического сектора, и мы надеемся, что нас больше не закроют».

Открытие заведений общепита стало своеобразным утешением для греков. Из-за запрета на поездки они были вынуждены провести пасхальные выходные дома, хотя обычно празднуют Пасху за городом.

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