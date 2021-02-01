Между усталостью и гордостью: медработники берлинской больницы делятся опытом противостояния COVID

Они ощущают и усталость, и гордость одновременно, когда заступают на новую смену в эту берлинскую больницу...

[Мириам Блосснер, медсестра]:

«Ощущаю истощение. С другой стороны, уже привыкаешь к постоянному стрессу, к большому числу пациентов и тому факту, что нужно постоянно быть в изоляции. Но каждый день приходится тяжело работать, я переживаю, когда не хватает людей».

Они ощущают и усталость, и гордость одновременно, когда заступают на новую смену в эту берлинскую больницу. Врачи и медсёстры почти год находятся на передовой противостояния COVID-19. И сейчас они сбиваются с ног, поскольку страну охватила вторая волна эпидемии.

Новый всплеск заболеваемости начался в стране осенью. Второй «локдаун» ввели в середине декабря.

[Мириам Блосснер, медсестра]:

«Команда даёт мне силу, поскольку мы с ней в одной лодке. Думаю, никто лучше их не поймёт, если говоришь: «Я больше так не могу». Я также ощущаю, что в этой ситуации мы как команда выросли».

Из 17 коронавирусных пациентов, которые в настоящее время находятся в больнице, 12 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

[Карлос Реусс, медбрат]:

«Некоторые пациенты с COVID, которые внезапно просыпаются и обнаруживают, что у них трубка во рту или горле, начинают плакать. Это очень тяжёло. И не только для пациентов и семьи, но и для медсестёр и врачей. Это всё очень тяжело, нужны силы, чтобы с этим сталкиваться и не уносить всё это с собой домой».

При этом врачи и медсёстры понимают, что заменить их никто не сможет.

[Дуду Дагли, глава отделения медсестёр]:

«Меня мотивирует осознание того, что моя задача очень важная. Я говорю себе, что я медсестра, что у меня чрезвычайно важная работа. Поэтому по утрам просыпаюсь с радостью».

В целом по данным немецкой ассоциации больниц, в палатах интенсивной терапии Германии находится более 4600 пациентов с COVID. Это немного меньше, чем на пике в начале января.

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