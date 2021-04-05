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Итальянские медики привнесли пасхальную атмосферу в палаты с пациентами с COVID

Итальянские медики привнесли пасхальную атмосферу в палаты с пациентами с COVID

Медицинские работники больницы в Риме привнесли пасхальный дух в палаты своих пациентов, борющихся с COVID. Они..

Дата загрузки: 2021-04-05

Медицинские работники больницы в Риме привнесли пасхальный дух в палаты своих пациентов, борющихся с COVID. Они нарядились в защитные костюмы, украшенные рисунками цыплят и кроликов, и пошли раздавать угощения.

[Грациэлла Фоссати, медик]:
«Самое главное для пациентов, помимо медицинской помощи, – это возможность пообщаться с нами не только как с врачами, но и как с людьми, с друзьями, чтобы между нами возникли человеческие отношения».

Медики поздравили пациентов с Пасхой, подарили им наборы шоколадных яиц и каждому сказали несколько добрых слов.

[Грациэлла Фоссати, медик]:
«Это очень хорошо влияет, поскольку людям нужна не только врачебная помощь. Даже если мы просто посидим у их кроватей, поговорим с ними, это уже для них радость».

Католики отметили Пасху 4 апреля. Православные христиане отпразднуют её 2 мая.
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