Берлинский шеф-повар готовит для пациентов больницы

Шеф-повар Петер Фрюсаммер до пандемии работал в берлинском ресторане. С 85-го по 94-й годы был обладателем..

[Петер Фрюсаммер, шеф-повар]:

«Я предпочитаю готовить сразу много, а не помаленьку, и мне нравится готовить спонтанно. Я не люблю обдумывать блюдо по две недели, прежде чем подам его к столу».

Шеф-повар Петер Фрюсаммер до пандемии работал в берлинском ресторане. С 85-го по 94-й годы был обладателем звезды Мишлен. Теперь же он сменил шикарную кухню на более простую и готовит для пациентов и врачей больницы в Бад-Бельциге. Сейчас ресторан жены Петера закрыт, но повар не хочет сидеть сложа руки.

Петеру всё же приходится обдумывать меню так, чтобы и порадовать пациентов, и уложиться в бюджет. Он старается дополнять обычные блюда изысканными. Например, сейчас готовит чипсы из корня сальсифи. Повар убеждён, что еда, приготовленная с любовью, полезна во всех отношениях.

[Петер Фрюсаммер, шеф-повар]:

«Я вкладываю всю душу, чтобы это доходило до человеческих сердец и людям было хорошо. Мы используем только свежие продукты, поэтому считаем, что наша еда полезна для здоровья. Я верю, что в своей области мы тоже вносим вклад в выздоровление пациентов».

И врачи, и пациенты довольны тем, что кухню возглавил берлинский шеф-повар.

[Штефани Янс, врач]:

«Еда, как всегда, великолепна. Она полезная, и порции большие. Пока мне всё нравится. С тех пор как появился этот повар, я тут постоянный гость. О некоторых блюдах я даже не знала, теперь открываю их для себя».

Для Петера готовка на больничной кухне стала чем-то вроде лекарства от тоски по ресторану.

[Петер Фрюсаммер, шеф-повар]:

«Мне неприятно видеть пустые столики в пустом ресторане. Работая в больнице, я ничего этого не замечаю. Там для меня коронавирусного кризиса не существует».

Петер надеется, что ресторан его жены сможет открыться в начале апреля.

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