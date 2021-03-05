Берлинский шеф-повар готовит для пациентов больницы
Шеф-повар Петер Фрюсаммер до пандемии работал в берлинском ресторане. С 85-го по 94-й годы был обладателем..
Дата загрузки: 2021-03-05
[Петер Фрюсаммер, шеф-повар]:
«Я предпочитаю готовить сразу много, а не помаленьку, и мне нравится готовить спонтанно. Я не люблю обдумывать блюдо по две недели, прежде чем подам его к столу».
Петеру всё же приходится обдумывать меню так, чтобы и порадовать пациентов, и уложиться в бюджет. Он старается дополнять обычные блюда изысканными. Например, сейчас готовит чипсы из корня сальсифи. Повар убеждён, что еда, приготовленная с любовью, полезна во всех отношениях.
[Петер Фрюсаммер, шеф-повар]:
«Я вкладываю всю душу, чтобы это доходило до человеческих сердец и людям было хорошо. Мы используем только свежие продукты, поэтому считаем, что наша еда полезна для здоровья. Я верю, что в своей области мы тоже вносим вклад в выздоровление пациентов».
И врачи, и пациенты довольны тем, что кухню возглавил берлинский шеф-повар.
[Штефани Янс, врач]:
«Еда, как всегда, великолепна. Она полезная, и порции большие. Пока мне всё нравится. С тех пор как появился этот повар, я тут постоянный гость. О некоторых блюдах я даже не знала, теперь открываю их для себя».
Для Петера готовка на больничной кухне стала чем-то вроде лекарства от тоски по ресторану.
[Петер Фрюсаммер, шеф-повар]:
«Мне неприятно видеть пустые столики в пустом ресторане. Работая в больнице, я ничего этого не замечаю. Там для меня коронавирусного кризиса не существует».
Петер надеется, что ресторан его жены сможет открыться в начале апреля.
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