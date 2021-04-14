Большинство мест в реанимациях Бразилии занимают больные COVID младше 40 лет

В Бразилии волна эпидемии набирает обороты. И теперь она больше затрагивает молодых людей. Согласно данным больниц,..

В Бразилии волна эпидемии набирает обороты. И теперь она больше затрагивает молодых людей. Согласно данным больниц, в прошлом месяце большинство мест в палатах интенсивной терапии занимали люди младше 40 лет.

Об этом говорится в отчёте бразильской Ассоциации интенсивной терапии. Она собрала статистику трети реанимаций страны. Согласно ей, пациенты младше 40-ка в марте занимали 52% коек в палатах. Этот показатель с зимы увеличился на 16,5%.

[Жеан Горинктеин, глава Управления здравоохранения штата]:

«Во время первой волны болели в основном пожилые люди. Но сейчас не так. Теперь болезнь особенно агрессивна в отношении молодых людей, поскольку они откладывают поход в больницу и сильно не беспокоятся. Они прибывают в более тяжёлом состоянии».

Пока непонятно, почему у молодых стала чаще проявляться тяжёлая форма COVID именно во время последней волны. Однако некоторые учёные считают, что всему виной новый штамм вируса, выявленный в амазонском городе Манаус.

Причиной может быть и то, что пожилое население страны сейчас активно вакцинируют. Кроме того, молодые люди часто не думают, что подвержены большому риску.

Это облава на ночной клуб в Сан-Паулу. Сейчас такие мероприятия под запретом. Однако организаторы говорят, что им больше нечем зарабатывать на жизнь.

[певица]:

«Мы сюда не веселиться пришли, а зарабатывать для тех, кто от нас зависит. Многие работают на вечеринках, поскольку им надо кормить детей и содержать дом. Но никто этого не видит».

Бразилия пока остаётся одним из эпицентров пандемии. Ежедневно от COVID в стране умирает более 4000 человек. В больницах многие так и не дожидаются свободных коек.

В целом с начала пандемии от вируса скончалось более 350 тысяч бразильцев. Это второй самый высокий показатель в мире после США.

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