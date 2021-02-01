Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и другие арестованы

В Мьянме – военный переворот. Военная хунта захватила власть, лишив полномочий демократически избранное правительство.

Фактического лидера Аун Сан Су Чжи, а также многих высокопоставленных представителей правящей партии арестовали.

На телеканале, который находится под контролем военных, армия Мьянмы объявила режим чрезвычайного положения. Она также заявила, что все аресты производились по обвинениям в фальсификациях на выборах.

[диктор]:

«Режим чрезвычайного положения вводится на всей территории страны и продлится один год, начиная с даты объявления, согласно статье 417 Конституции 2008 года».

Вслед за этим на улицы крупнейшего города страны Янгона, а также столицы Нейпьидо направили тысячи военных. В обоих городах на время отключили телефонные линии, а также прервали трансляции на главном государственном телеканале.

С 1 февраля должен был начать работу новоизбранный парламент страны. Выборы проходили в ноябре. На них партия Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» победила с большим отрывом.

Военные, которые контролировали ключевые позиции в парламенте и администрации Сан Су Чжи, назвали выборы сфальсифицированными. При этом ЦИК отрицает любые обвинения в махинациях.

Между тем, в магазинах и на рынках страны образовались длинные очереди. Люди в панике скупают продукты, опасаясь нарушения поставок.

Аун Сан Су Чжи пришла к власти в 2015 году, также победив с большим отрывом. До этого она несколько десятилетий провела под домашним арестом, выступая против военной диктатуры.

За своё отстаивание демократии её удостоили Нобелевской премии мира. Однако её международная репутация значительно пострадала в 2017 году из-за конфликта в штате Ракхайн между армией и местной мусульманской народностью рохинджа. Тогда военных обвинили в чрезмерном применении силы и убийствах, а рохинджа массово бежали в соседний Бангладеш и другие страны.

Впрочем, и по сей день Аун Сан Су Чжи пользуется в Мьянме большой популярностью среди людей.

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