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Как изменилась жизнь слепой собаки после появления кошки

Как изменилась жизнь слепой собаки после появления кошки
Как изменилась жизнь слепой собаки после появления кошки

У британки Джуди Годфри-Браун жил пёс по кличке Терфель. Пёс был слепой и плохо слышал, поэтому не выходил из дома и подолгу спал на своей лежанке. Но всё изменилось, когда Джуди взяла в дом бездомную кошку.

Кошку назвали Пвитдат и познакомили с псом. Теперь собака везде следует за кошкой. Терфель стал выходить из дома гулять с ней во дворе.

«Я никогда не видела ничего подобного… Кажется, Пвитдат сразу поняла, что Терфель слепой. Она использует свои глаза и лапы, чтобы помочь ему», – сказала Джудит.

«Они неразлучны и даже спят вместе», – добавила она.

 

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