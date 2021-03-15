Как изобретение мальчика изменило жизнь котёнка

Мальчик из Бразилии узнал, что у соседей появились котята, и пошёл посмотреть на них. Девятилетний Жуан увидел резвящихся котят, и только один сидел.
Когда мальчик взял крошечного котёнка на руки, то увидел, что задние лапки у него не двигались. Жуан хотел найти способ помочь котёнку.
Дома мальчик сделал маленькую тележку из подручных средств. Придумал, как её закрепить на теле котёнка.
Со своим изобретением Жуан пошёл к соседям. «Через несколько минут он начал ходить. Идея была великолепна, у котёнка получилось с первой попытки», – рассказала хозяйка котёнка.