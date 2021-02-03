ВОЗ: рак груди обогнал рак лёгких как наиболее частую форму рака в мире
Рак груди обогнал рак лёгких как наиболее частую форму рака в мире. Об этом сообщила Всемирная..
Дата загрузки: 2021-02-03
[Андре Илбави, эксперт ВОЗ по раковым заболеваниям]:
«Впервые рак груди стал самым распространённым видом рака в мире, сместив с этой позиции рак лёгких, который занимал её исторически. На третьем месте – рак кишечника».
По данным ВОЗ, рак лёгких был самым распространённым видом рака последние двадцать лет.
Эксперты также отмечают, что риск возникновения рака, особенно рака груди, часто возрастает из-за ожирения.
Раковых больных в мире тоже всё больше. Отчасти – из-за роста мирового населения и продолжительности жизни.
[Андре Илбави, эксперт ВОЗ по раковым заболеваниям]:
«Последние тенденции демонстрируют, насколько быстро распространяется рак. В 2000 году, например, ежегодно регистрировали 10 миллионов новых случаев, а в 2020 году – уже 20 миллионов. И, основываясь только на демографических прогнозах, к 2040 году мы ожидаем, что будет 30 миллионов новых случаев в год».
Раковым больным стало сложнее и из-за пандемии коронавируса. Опросы ВОЗ показали, что примерно в половине стран услуги для таких пациентов были частично или полностью нарушены.
[Андре Илбави, эксперт ВОЗ по раковым заболеваниям]:
«Часто возникают задержки с диагностикой, значительно увеличились перерывы в терапии и отказ от неё. Медицинские работники испытывают большой стресс, и сейчас значительно меньше людей стало участвовать в исследованиях и клинических испытаниях».
Свой доклад ВОЗ представила в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечают 4 февраля.
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