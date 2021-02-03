ВОЗ: рак груди обогнал рак лёгких как наиболее частую форму рака в мире

Рак груди обогнал рак лёгких как наиболее частую форму рака в мире. Об этом сообщила Всемирная..

[Андре Илбави, эксперт ВОЗ по раковым заболеваниям]:

«Впервые рак груди стал самым распространённым видом рака в мире, сместив с этой позиции рак лёгких, который занимал её исторически. На третьем месте – рак кишечника».

Рак груди обогнал рак лёгких как наиболее частую форму рака в мире. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, рак лёгких был самым распространённым видом рака последние двадцать лет.

Эксперты также отмечают, что риск возникновения рака, особенно рака груди, часто возрастает из-за ожирения.

Раковых больных в мире тоже всё больше. Отчасти – из-за роста мирового населения и продолжительности жизни.

[Андре Илбави, эксперт ВОЗ по раковым заболеваниям]:

«Последние тенденции демонстрируют, насколько быстро распространяется рак. В 2000 году, например, ежегодно регистрировали 10 миллионов новых случаев, а в 2020 году – уже 20 миллионов. И, основываясь только на демографических прогнозах, к 2040 году мы ожидаем, что будет 30 миллионов новых случаев в год».

Раковым больным стало сложнее и из-за пандемии коронавируса. Опросы ВОЗ показали, что примерно в половине стран услуги для таких пациентов были частично или полностью нарушены.

[Андре Илбави, эксперт ВОЗ по раковым заболеваниям]:

«Часто возникают задержки с диагностикой, значительно увеличились перерывы в терапии и отказ от неё. Медицинские работники испытывают большой стресс, и сейчас значительно меньше людей стало участвовать в исследованиях и клинических испытаниях».

Свой доклад ВОЗ представила в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечают 4 февраля.

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