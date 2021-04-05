Как бактерия костариканских лягушек поможет победить смертельный грибок

На джунгли Коста-Рики опустилась ночь. Учёным пришло время выходить на охоту. Они обследуют самые тёмные уголки..

На джунгли Коста-Рики опустилась ночь. Учёным пришло время выходить на охоту. Они обследуют самые тёмные уголки в поисках редких лягушек. Вскоре эти земноводные помогут своим собратьям по всей Центральной Америке защититься от смертоносной грибковой болезни.

Как показали исследования, за последние десятилетия численность не менее 500 видов земноводных в регионе сокращалась. 90 из них исчезли полностью.

При этом учёные из Коста-Рики обнаружили, что местные лягушки менее уязвимы перед грибком.

[Адриан Пинто Томас, руководитель исследования]:«Главная цель исследования – понять проблему хитридиомикоза. Это болезнь, которую вызывает паразитический грибок у земноводных. Это одна из причин массовой гибели этих существ».

И уже есть обнадёживающие результаты. Костариканская команда обнаружила особую бактерию на коже местных лягушек. Она защищает от грибка.

Кожа для лягушек играет очень важную роль, поскольку через неё они дышат. Большинство случаев заражения обычно заканчивается гибелью.

[Гилберт Альварадо, исследователь]:«Хитридный грибок, если ему удаётся внедриться в кожу животных и вызывать заболевание, становится причиной двух поражений: деления клеток, которые оказались внутри, и утолщения кератинового слоя кожи. Это влияет на нормальную функциональность кожи земноводных».

Теперь учёные хотят разработать специальную вакцину, которую будут вкалывать земноводным перед выпуском их в дикую природу.

По данным Международного союза охраны природы, сегодня в Коста-Рике насчитывается 64 вида амфибий, которые находятся под угрозой. Среди них лягушка-арлекин – речной вид, который очень чувствителен к грибку.

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