Учёные исследуют галлюцинации, сопровождающие болезнь Паркинсона

Джозефу Рею диагностировали болезнь Паркинсона 12 лет назад, когда ему было 69. А последние четыре года..

Джозефу Рею диагностировали болезнь Паркинсона 12 лет назад, когда ему было 69. А последние четыре года он помогает учёным исследовать это заболевание.

Как оказалось, симптомы недуга – это не только дрожь конечностей, нарушение координации движений и скованность мышц. Многие также страдают от галлюцинаций. И Джозеф – один из таких. Говорит, что иногда ощущает рядом чужое присутствие.

[Джозеф Рей, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Как-то был очень неприятный момент: я сидел и смотрел телевизор. Потом почувствовал, что кто-то находится слева от меня, поэтому я повернулся и увидел самого себя. Я очень испугался».

Джозеф участвует в экспериментах, которые проводят в одной из лабораторий Женевы. В ходе них у пациентов пытаются создать ощущение чужого присутствия. Участники испытаний перемещают в разные стороны указательный палец, приводя в движение особый механизм.

Другая роботизированная рука в это время толкает человека в спину. Когда движения человека и руки-робота синхронные, мозг подаёт сигнал, что всё в порядке. Но после рассинхронизации движений люди начинают чувствовать чьё-то присутствие.

[Фоско Бернаскони, исследователь]:

«За последнее десятилетие появились доказательства того, что у болезни Паркинсона есть много немоторных симптомов. И, возможно, одним из самых интересных и разрушительных явлений является психоз, который сопровождается галлюцинациями».

Маурицио тоже жалуется на галлюцинации.

[Маурицио Де Леврано, пациент с болезнью Паркинсона]:

«Как-то вечером я сидел на кухне и почувствовал, что кто-то стоит сзади. Я решил не поворачиваться, потому что знал, что мне это только кажется. Но потом пошли мурашки по коже. Ощущение становилось всё сильнее, я дрожал. Страх усилился, поэтому я повернулся».

В экспериментах принимают участие 21 здоровый пожилой человек и 26 страдающих болезнью Паркинсона, у половины из которых бывают галлюцинации.

Учёные говорят, что благодаря этому они смогут изучить процессы, которые происходят в мозгу пациентов.

Во всём мире болезнь Паркинсона выявили более чем у десяти миллионов человек. Лекарств от этого недуга пока нет.

Короткая ссылка на эту страницу: