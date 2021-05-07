Учёные исследуют галлюцинации, сопровождающие болезнь Паркинсона
Джозефу Рею диагностировали болезнь Паркинсона 12 лет назад, когда ему было 69. А последние четыре года..
Дата загрузки: 2021-05-07
Как оказалось, симптомы недуга – это не только дрожь конечностей, нарушение координации движений и скованность мышц. Многие также страдают от галлюцинаций. И Джозеф – один из таких. Говорит, что иногда ощущает рядом чужое присутствие.
[Джозеф Рей, пациент с болезнью Паркинсона]:
«Как-то был очень неприятный момент: я сидел и смотрел телевизор. Потом почувствовал, что кто-то находится слева от меня, поэтому я повернулся и увидел самого себя. Я очень испугался».
Джозеф участвует в экспериментах, которые проводят в одной из лабораторий Женевы. В ходе них у пациентов пытаются создать ощущение чужого присутствия. Участники испытаний перемещают в разные стороны указательный палец, приводя в движение особый механизм.
Другая роботизированная рука в это время толкает человека в спину. Когда движения человека и руки-робота синхронные, мозг подаёт сигнал, что всё в порядке. Но после рассинхронизации движений люди начинают чувствовать чьё-то присутствие.
[Фоско Бернаскони, исследователь]:
«За последнее десятилетие появились доказательства того, что у болезни Паркинсона есть много немоторных симптомов. И, возможно, одним из самых интересных и разрушительных явлений является психоз, который сопровождается галлюцинациями».
Маурицио тоже жалуется на галлюцинации.
[Маурицио Де Леврано, пациент с болезнью Паркинсона]:
«Как-то вечером я сидел на кухне и почувствовал, что кто-то стоит сзади. Я решил не поворачиваться, потому что знал, что мне это только кажется. Но потом пошли мурашки по коже. Ощущение становилось всё сильнее, я дрожал. Страх усилился, поэтому я повернулся».
В экспериментах принимают участие 21 здоровый пожилой человек и 26 страдающих болезнью Паркинсона, у половины из которых бывают галлюцинации.
Учёные говорят, что благодаря этому они смогут изучить процессы, которые происходят в мозгу пациентов.
Во всём мире болезнь Паркинсона выявили более чем у десяти миллионов человек. Лекарств от этого недуга пока нет.
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