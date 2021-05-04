Непал призывает мир помочь ему вакцинами и лекарствами остановить эпидемию COVID-19

Непал захлестнула новая волна коронавируса. Ещё две недели назад в стране регистрировали менее тысячи новых случаев..

Непал захлестнула новая волна коронавируса. Ещё две недели назад в стране регистрировали менее тысячи новых случаев заражения за сутки. Но потом число заболевших стало резко расти. По данным на 3 мая, выявлено более 7300 случаев COVID-19.

Больницы по всей стране не справляются с нагрузкой, не хватает мест и медикаментов. Минздрав заявил, что ситуация вышла из-под контроля.

Премьер-министр Непала обратился за помощью к международному сообществу.

[Кхадга Прасад Шарма Оли, премьер-министр Непала]:

«Мы живём в мире, в котором все тесно связаны друг с другом, пандемия никого не щадит, и все в опасности. Именно поэтому я обращаюсь к нашим соседям, дружественным странам и международным организациям с просьбой помочь нам вакцинами, диагностическими наборами, а также оборудованием, кислородными баллонами и лекарствами для интенсивной терапии».

В стране также растёт количество смертей за сутки. Каждый день медики регистрируют несколько десятков умерших. Крематории не справляются, поэтому в Катманду вынуждены сжигать тела прямо под открытым небом.

В связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией власти с 3 мая отменили все внутренние авиарейсы, а с 6 мая будет приостановлено международное авиасообщение. Кроме того, в Катманду объявили локдаун. Он будет действовать до 14 мая.

В Непале в общей сложности выявили 340 тысяч случаев COVID-19. Умерли более 3300 пациентов. Власти считают, что для страны с населением в 30 миллионов человек, ситуация плачевная.

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