Непал призывает мир помочь ему вакцинами и лекарствами остановить эпидемию COVID-19
Непал захлестнула новая волна коронавируса. Ещё две недели назад в стране регистрировали менее тысячи новых случаев..
Дата загрузки: 2021-05-04
Больницы по всей стране не справляются с нагрузкой, не хватает мест и медикаментов. Минздрав заявил, что ситуация вышла из-под контроля.
Премьер-министр Непала обратился за помощью к международному сообществу.
[Кхадга Прасад Шарма Оли, премьер-министр Непала]:
«Мы живём в мире, в котором все тесно связаны друг с другом, пандемия никого не щадит, и все в опасности. Именно поэтому я обращаюсь к нашим соседям, дружественным странам и международным организациям с просьбой помочь нам вакцинами, диагностическими наборами, а также оборудованием, кислородными баллонами и лекарствами для интенсивной терапии».
В стране также растёт количество смертей за сутки. Каждый день медики регистрируют несколько десятков умерших. Крематории не справляются, поэтому в Катманду вынуждены сжигать тела прямо под открытым небом.
В связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией власти с 3 мая отменили все внутренние авиарейсы, а с 6 мая будет приостановлено международное авиасообщение. Кроме того, в Катманду объявили локдаун. Он будет действовать до 14 мая.
В Непале в общей сложности выявили 340 тысяч случаев COVID-19. Умерли более 3300 пациентов. Власти считают, что для страны с населением в 30 миллионов человек, ситуация плачевная.
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