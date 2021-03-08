ВОЗ: риск распространения Эболы из Гвинеи в соседние страны очень высок

Риски распространения вируса Эбола из Гвинеи в соседние страны очень велики. Об этом сообщает Всемирная организация..

Риски распространения вируса Эбола из Гвинеи в соседние страны очень велики. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения на фоне новой вспышки лихорадки в западноафриканском государстве.

По данным ВОЗ, в Гвинее выявили 18 случаев заражения Эболой. Четыре человека скончались.

Две недели назад там началась вакцинация. Привили уже около 1600 человек.

[Ибрахим Соус Фолл, сотрудник ВОЗ]:

«Если мы хотим остановить Эболу, нам нужно больше вакцин в будущем. Мы работаем с соседними странами, чтобы использовать вакцину Johnson and Johnson для врачей в зонах рисках».

Вести компании по вакцинации в Африке непросто. Вакцины от Эболы нужно хранить в очень холодных условиях. Это трудно обеспечить на стадиях её транспортировки.

В ВОЗ говорят, что соседние с Гвинеей страны, такие как Сенегал, Мали, Сьерра-Леоне, Либерия и Кот-д’Ивуар – плохо готовы к возможной новой вспышке лихорадки и к вакцинации.

Напомним, худшая в мире вспышка Эболы была в Западной Африке с 2013 по 2016 годы и началась с Гвинеи. Тогда более 28 тысяч человек заразилось, 11 300 скончалось. Вакцина от лихорадки стала доступной лишь в 2019-м.

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