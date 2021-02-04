Украшенные дома вместо карнавальных платформ: в Новом Орлеане готовы встречать Марди Гра

В американском городе Новый Орлеан многие дома буквально преобразились. Одни украшены цветами, а дворы других стали похожи на цирковую арену или доисторическую Землю, по которой гуляют динозавры.

Так горожане в этом году отмечают знаменитый праздник Марди Гра, или Жирный вторник. Обычно ему предшествуют несколько недель парадов. В этот раз из-за пандемии все мероприятия отменили, но местные жители решили вместо движущихся платформ украсить дома и дворы.

[жительница Нового Орлеана]:

«Мы гуляем здесь только потому, что Марди Гра отменили из-за COVID. Но хотя мы и не можем посмотреть парады, дух праздника Марди Гра у нас сохранился». [житель Нового Орлеана]:

«Мы очень скучаем по Марди Гра, но понимаем, почему его отменили. Поэтому, когда люди находят возможность делать что-то подобное – это замечательно».

Марди Гра отмечают перед Пепельной средой. В этот день заканчиваются карнавалы, а потом начинается католический Великий пост. В этом году праздник выпадает на 16 февраля.

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