HRW обвиняет Китай в нарушении прав человека в преддверии Зимней Олимпиады-2022

Зимние Олимпийские игры через год должны пройти в Китае. Они снова дадут правящей компартии возможность продемонстрировать..

[Софи Ричардсон, глава китайского отделения HRW]:

«Нет изменений ни в одном вопросе, по которым мы выражали обеспокоенность во время Олимпиады в 2008 году, включая ограничение свободы СМИ и права на протест, и даже нормальную зарплату строителям комплексов. За эти 12 лет появились многочисленные центры заключения для уйгуров и государство стало ещё больше следить за людьми».

Зимние Олимпийские игры через год должны пройти в Китае. Они снова дадут правящей компартии возможность продемонстрировать миру свои якобы великие достижения. При этом правозащитные организации обеспокоены тем, что со времён Олимпиады 2008 года ситуация в стране не только не улучшилась, а стала даже ещё хуже.

Глава китайского отделения Human Rights Watch раскритиковала Международный олимпийский комитет за то, что он, как и в 2008 году, продолжает хвалить Китай, вместо того, чтобы призывать его соблюдать права человека.

[Софи Ричардсон, глава китайского отделения HRW]:

«Эта организация продолжает утверждать, что Олимпиада – это сила во благо. Несколько недель назад глава МОК Томас Бах сказал китайским СМИ, что подготовка к играм похожа на чудо. Знаете, чудом будет, если прекратят незаконные аресты в Синьцзяне, разрушение культурных памятников, языка, религий, освободят правозащитников, позволят в стране свободу слова, обеспечат достойную зарплату работникам».

Ричардсон отметила, что её организация призывает не бойкотировать игры, а скорее выражать свои опасения и оказывать давление на Пекин. При этом она предупредила страны об опасностях для спортсменов.

[Софи Ричардсон, глава китайского отделения HRW]:

«Страны будут посылать своих граждан в среду, где за атлетами будут следить, где не будут гарантированы их права на свободу слова, и где даже не гарантировано право на честный суд. Давайте вспомним двух канадцев Майкла Коврига и Майкла Спейвора, которых много месяцев держали без каких-либо внятных обвинений, и они были лишены права на честное расследование».

Недавно группа более чем из 180 правозащитных организаций опубликовала открытое письмо, в котором призвала страны бойкотировать Олимпиаду, а также назвала Китай одним из самых крупных нарушителей прав человека в мире.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб ещё в октябре говорил, что не исключает бойкота Игр со стороны Великобритании. При этом пресс-секретарь Белого дома сказала, что этот вопрос администрация Джо Байдена пока не рассматривает.

Тем временем, в индийском городе Дхарамсала состоялся протест тибетцев в изгнании. Они также недовольны проведением Олимпиады в Китае.

Зимняя Олимпиада должна начаться 4 февраля 2022 года.

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