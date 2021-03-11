Эксперт ООН: страны мира игнорируют преступления против человечности в КНДР

Страны мира несут полную ответственность за то, что закрывают глаза на преступления против человечности со стороны..

[Томас Охеа Кинтана, расследователь от ООН]:

«Необходимость срочно остановить преступления такого масштаба, серьёзности и характера не может отойти на второй план перед национальными или геополитическими интересами. Непринятие мер, может, и соответствует закону, но не соответствует Уставу ООН».

Страны мира несут полную ответственность за то, что закрывают глаза на преступления против человечности со стороны властей Северной Кореи. С таким заявлением выступил эксперт ООН в области прав человека в КНДР Томас Охеа-Кинтана.

Кинтана призвал Совет Безопасности инициировать расследование ситуации в КНДР в Международном уголовном суде, поскольку к этому неоднократно призывали Совет по правам человека и Генеральная Ассамблея.

Среди преступлений, которые, по его словам, всё ещё совершают в КНДР, – истребление, убийства, рабский труд, пытки, тюремное заключение, принудительные аборты, изнасилования и другие формы сексуального насилия, а также преследования по политическим, религиозным, расовым и гендерным мотивам.

Он также отметил, что строгие карантинные правила, введённые в стране, ещё больше усилили эти нарушения и экономические трудности граждан, которые и так страдают от голода.

[Томас Охеа Кинтана, расследователь от ООН]:

«Как предполагается, официальные лица разрешили военным стрелять в любого, кто пытается пересечь границу страны. СМИ сообщили о нескольких случаях сурового наказания нарушителей противоэпидемиологических мероприятий. Сообщается, что в провинции Северный Хванхэ был построен новый следственный изолятор для нарушителей карантинных мер».

Заместитель посла при ООН от Австралии Джеффри Роуч призвал Северную Корею больше фокусироваться на улучшении жизни граждан, чем на разработке оружия массового поражения.

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